Fußball Rißtissen gibt sich keine Blöße

ph/mgl

In der Kreisliga A1 gewann Oberdischingen am Samstag mit 2:0 gegen Dürmentingen. Es dauerte allerdings bis zur 70. Minute, bis die SVO-Anhänger jubeln konnten. Julian Albrecht erzielte zu diesem Zeitpunkt das 1:0. Sieben Minuten später stand es 2:0 – Dürmentingens Lothar Schäffer (77.) hatte das Leder in die eigenen Maschen befördert. Die Gegic-Elf bleibt auf Rang sieben (34 Punkte), Dürmentingen muss auf Rang zwölf (28) weiter zittern. Der SVO ist heute Abend um 19 Uhr schon wieder am Ball, dieses Mal bei Tabellenführer Riedlingen.

In der Kreisliga B1 hat sich der TSV Rißtissen mit einem 3:0-Erfolg beim SSV Ehingen-Süd II weiter die Chancen auf Meisterschaft und Platz zwei gewahrt. Nach einem Doppelschlag von Maximilian Föhr legte Florian Beck per Strafstoß nach. Die Möglichkeiten es noch in die Relegation zu schaffen sind für den TSV Allmendingen trotz des Torfestivals beim 6:5-Auswärtserfolg bei der SG Dettingen nur gering. Nach der Anfangsphase lag Allmendingen mit 3:0 in Führung und ging mit 4:1 in die Pause. Bis zur Schlussphase jedoch kam Dettingen auf 4:5 heran. Am Ende aber schaukelte der Tabellenvierte den Sieg nach Hause und machte letzte Dettinger Hoffnungen auf den Aufstieg zunichte.

Einen Grund zu feiern gab es in Dettingen schon Stunden vorher in der Kreisliga B2, als die SG Dettingen II mit 1:0 gegen den SV Eintracht Seekirch gewann. Den Siegtreffer in diesem knappen Spiel erzielte Felix Sommer (21.).