Fußball-Kreisliga A Remis in Kirchen und Ringingen

Nichts Neues an der Spitze der A1: Riedlingen ist nach dem 6:0 gegen Oggelsbeuren weiter auf Meisterkurs. Dennis Altergot gelang ein lupenreiner Hattrick in Halbzeit eins. Dahinter ist jedoch aus dem Dreikampf um Platz zwei ein Vierkampf geworden, nachdem Öpfingen nicht über ein 2:2 in Ringingen hinaus gekommen ist. Der SVR stellte damit der zweiten Spitzenmannschaft in Folge ein Bein. Raphael Müller nutzte zunächst einen Öpfinger Abwehrpatzer, ehe Robin Stoß nur kurze Zeit auf der Gegenseite ebenfalls von einem Fehler profitierte und ausglich. „Öpfingen blieb bis zur Halbzeit am Drücker, erzielte durch Schüle die Führung. „Unser Torwart Timo Braunsteffer hielt uns in drei 1:1-Situationen im Spiel. Er war der Mann des Spiels“, lobt Markus Schele. Den 2:2-Endstand erzielte Müller mit einem abgefälschten Freistoßtor.

2:2 endete auch die Partie Kirchen gegen Oberdischingen. Alexander Knittel brachte die Gastgeber mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung. Die Freude hielt jedoch nicht lange, nur zwei Minuten später verwertete Max Dombrowski eine Faustabwehr mit dem Kopf zum 1:1. „Das 1:2 vor der Pause war unglücklich aus unserer Sicht“, sagte SFK-Trainer Rudolf Soukup. Julian Albrecht stand da goldrichtig vor dem Tor. Glück für Kirchen dann in der 55. Minute, als Kim Knittel aus kurzer Distanz übers Tor schoss. „Danach haben wir etwas nachgelassen“, musste SVO-Coach Mario Gegic feststellen. Prompt nutzte Niklas Bayer (77.) die Chance und erzielte im zweiten Anlauf den Ausgleich. „Wir haben zurzeit einen Lauf“, freut sich Schelklingen/Alb-Coach Wilfried Staiger. Seine Elf gewann 1:0 gegen ein ebenbürtiges Dürmentingen und feierte damit den fünften Sieg in Serie. Kevin Rothenbacher vertrat den zurzeit verletzten Timo Rothenbacher glänzend und traf nach einer wunderschönen Aktion.

Kein schönes Ende nahm die Partie Munderkingen gegen Türkgücü Ehingen. Nach gut 60 Minuten brach der Schiedsrichter die Partie beim Stand von 1:1 ab. „Es gab dann eine Rote Karte gegen einen Spieler von Türkgücü Ehingen. Es folgte eine Rangelei und eine Tätlichkeit“, berichtet Felix Schelkle vom VfL. Der Schiedsrichter sei dann in die Kabine gegangen. Die Polizei musste schlichten.