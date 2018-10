Fußball-Kreisliga B1 Remis im Spitzenspiel

mgl

Weiterhin Tabellenführer bleibt die SG Ersingen, die sich mit 5:0 bei der SG Altheim II durchsetzte. Doch bis zur Halbzeit hatte der Spitzenreiter große Mühe, zum Torerfolg zu kommen. Nach der Führung durch Roman Bürger (43.) lief es im zweiten Durchgang weitaus besser. Erst erhöhte Spielertrainer Marco di Martino auf 2:0 (56.), dann legte Miguel Paz-Zamora nach (71.). Kurz vor dem Ende gelang Matthias Wachter (85., 86.) noch ein Doppelpack zum Endstand.

Im Spitzenspiel der Verfolger trennten sich der TSV Allmendingen und der FC Schmiechtal mit einem 1:1-Unentschieden. Damit bleiben die beiden Ex-Landesligisten weiterhin punktgleich hinter dem Erstplatzierten Ersingern. Für die Führung des TSV sorgte Serdar Yavas (23.). Diese hielt aber nicht lange, denn kurz darauf verwandelte Michael Müller einen Foulelfmeter (27.) zum Ausgleich. Der SV Herbertshofen befindet sich auf der Erfolgsspur; er gewann erneut gegen eines der Topteams, die SG Dettingen, mit 2:1. Mit einem Doppelpack brachte Christian Dolp (18., 40.) den SVH in der ersten Halbzeit in Führung.

Im zweiten Durchgang gelang der Heimelf lediglich der Anschlusstreffer durch Rolf Hofmann. Den Dettingern fehlen nicht nur Konstanz und Effektivität, sondern auch jetzt die Ergebnisse, um weiter oben anzugreifen. Der SV Granheim besiegte den SC Lauterach mit 3:1. In der 35. Minute gelang SVG-Abwehrspieler Philipp Majer der Führungstreffer. Wenige Minuten nach der Halbzeitpause glich Lukas Ritzler zum 1:1 aus (55.). In der Schlussphase agierten beide Teams mit offenem Visier und wollten unbedingt den Sieg holen. Einen Ballverlust des SCL nutzte Granheim zum Konter, den Michael Reiser zum 2:1 abschloss (80.). In der Nachspielzeit (92.) gelang Klaus Missel noch das 3:1 für sein Team.

Mit Verbandsliga-Unterstützung war der SSV Ehingen-Süd II zum Tabellenschlusslicht SV Niederhofen gereist. So verwunderte es nicht, dass Samuel Kollmann mit einem Doppelpack (24., 44.) seine Mannschaft in Führung schoss und sein Torekonto weiter aufbesserte. Nicht einmal eine Minute war Daniel Haas, der zuvor lange Zeit verletzt pausierte, auf dem Feld, als ihm das 3:0 gelang (46.). Wenig später erhöhte Martin Pfänder (60.) zum 4:0. Lediglich verkürzen konnte Markus Hesse im Gegenzug zum 4:1 für den SVN (62.). Das 5:1 erzielte Timo Barwan, sonst einer der besten Akteure der Verbandsliga. Den Abschluss machte Kollmann mit seinem dritten Treffer zum 6:1 (90.). Am Freitagabend gewann die TSG Ehingen II gegen den KSC Ehingen mit 4:1 und setzt ihre Siegesserie weiter fort.