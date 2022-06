Einen deutlichen 4:0-Erfolg hat der SV Unterstadion im ersten Relegationsspiel zur Fußball-Kreisliga A gegen den SV Uttenweiler II eingefahren. Trotz der rund 30 Grad gingen beide Teams das Qualifikationsspiel in Oggelsbeuren energisch an. Uttenweiler II besaß in den ersten zehn Minuten mehr Ballb...