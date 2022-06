Wie auf vielen Plätzen so ist auch Daugendorf Schauplatz eines mit Spannung erwarteten Relegationsspiels: „Alles oder Nichts“ – so lautet die Devise am Samstag um 18 Uhr im Donaustadion Daugendorf. Der TSV Rißtissen will unbedingt in der A1 bleiben. Der SV Unterstadion möchte partout aus de...