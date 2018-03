Fußball-Bezirksliga Ran den Speck über die Feiertage

Maurice Glienke

Trotz guter Leistung reichte es für den FV Schelklingen-Hausen nur zu einem 2:2 im Bezirksliga-Nachholspiel am Donnerstag beim SV Hohentengen. Nach der Führung durch Patrick Raufer (19.) hielt das Team von Trainer Jens Kannemann den Druck nicht konstant hoch. Das nutzten die Gastgeber zu zwei Toren innerhalb von sechs Minuten. Erst traf Wolfgang Birkler (27.) zum Ausgleich dann Torjäger Fabian Beckert (33.) zum 2:1.

In der zweiten Halbzeit folgte dann ein Sturmlauf der Schelklinger, der lange Zeit aber nicht belohnt wurde. „Wir erarbeiten uns massig Chancen und machen keine rein, das zieht sich schon über Wochen“, bemängelte Trainer Jens Kannemann. Erst in der Schlussphase, als er alle Wechsel ausgeschöpft hatte, wurde der Druck noch größer.

In der 81. Minute sah ein Hohentengener Spieler noch die gelb-rote Karte, wodurch sie sich noch mehr zurückzogen. In der Nachspielzeit traf der eingewechselte Philipp Göckeler (93.) zum 2:2-Ausgleich. Ein am Ende ganz wichtiger und verdienter Sieg für die Schelklinger, die dadurch den Abstand auf die Abstiegsplätze auf drei Punkte hielten.

Umso wichtiger war dies, weil am Montag bei der nächsten Nachholpartie gegen Spitzenreiter FC Mengen die Chancen nicht wirklich groß sind. Denn der Tabellenführer ist auch nach 18 Spielen noch ohne Niederlage. Schelklingens Trainer Jens Kannemann hat trotzdem Hoffnung auf etwas Zählbares. „Wenn wir unsere Chancen nutzen, bin ich überzeugt, dass wir auf eigenem Platz überraschen können“.

Am heutigen Samstag ist die SG Altheim bei der SF Hundersingen zu Gast. Mit Platz fünf und sieben sind die beiden letztjährigen Meister der Kreisliga A so gut platziert wie selten einer ihrer Vorgänger. Schon nach knapp zwei Drittel der Saison haben beide fast den Klassenerhalt sicher, auch wenn im kommenden direkten Aufeinandertreffen dafür noch wichtige Punkte zu vergeben sind.

Auswärtsstärke ausspielen

Mit Altheim kommt eine starke Auswärtsmannschaft nach Hundersingen, die nach spielerisch guter Anfangsphase der Saison, zuletzt auch mit Effizienz und guter Defensive überzeugte. Dazu kann Trainer Joachim Oliveira immer mehr auf seine zum Ende der Hinrunde noch verletzten Spieler zählen. „Das sind auch Spieler, die einfach den Unterschied in so einem Spiel ausmachen können“, erklärte er. Das aber auch die Gastgeber solche Akteure in ihren Reihen haben, zeigt nicht nur die bisher makellose Heimbilanz in den letzten zwei Jahren, sondern auch der Einzug ins Halbfinale des Bezirkspokals, den die Hundersinger am Donnerstag (2:1 beim SV Sigmaringen) perfekt machten.

Am Ostermontag ist die TSG Rottenacker beim Tabellenvorletzten SV Bad Buchau zu Gast. Dabei sollte das Tabellenbild aber keinesfalls täuschen, denn nach der Winterpause holte der Außenseiter mehr Punkte als die TSG. Zuletzt überraschte die Mannschaft vom Federsee, als sie beim FV Neufra – immerhin Tabellenzweiter – ein 1:1 erkämpfte. Für die TSG Rottenacker gilt es aber zu ihrem schnellen Kombinationsspiel der Hinrunde zurückzufinden, um weiterhin in der oberen Tabellenhälfte zu bleiben. Beiden Mannschaften werden wichtige Torjäger aufgrund Rotsperren fehlen. Während bei Bad Buchau Jonathan Hummler (4 Tore) fehlt, muss bei den Gästen Jannik Sachpazidis (7 Tore) aussetzen.