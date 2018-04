Frauenfußball Punkten vor heimischer Kulisse

Von Maurice Glienke

Weiter Punkte sammeln in der Verbandsliga will der SV Granheim. Zwar steht Trainer Steffen Kemedinger erstmals seit dem fünften Spieltag mit seiner Mannschaft nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz, doch beträgt der Vorsprung nur magere zwei Punkte. Nun erwartet Granheim den TSV Neuenstein, der am Sonntagmorgen die zweistündige Anreise auf die Alb auf sich nehmen wird. Dass man gegen den Tabellenfünften bestehen kann, bedarf es erneut einer kämpferisch guten Leistung. Bisher gab es unter dem neuen Trainer für Granheim erst eine Niederlage. Die Defensive des SVG hat sich auch merklich stabilisiert und zeigte den Aufwärtstrend der letzten Partien.

Erneut hat der VfL Munderkingen in der Landesliga die Chance, gegen einen direkten Konkurrenten auf sich aufmerksam zu machen im Kampf gegen den Abstieg. Denn mit einem Sieg winkt erstmals der Sprung raus aus der Gefahrenzone, wo sich die Munderkingerinnen seit dem Abstieg dauerhaft aufgehalten haben. Unter Trainer Christian Zittrell verbesserte sich das Offensivspiel und so gelangen seinem Team beim SV Sulgen sogar drei Treffer. In der kommenden Partie gegen den eine Platzierung schlechteren SV Bärenthal muss an die Leistung vom vergangenen Spieltag angeknüpft werden, um in diesem richtungsweisenden Spiel zu punkten.

Mit dem ersten Erfolg nach der Winterpause hat sich die SG Griesingen in der Regionenliga nun etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. In dieser Liga, in der jeder Punkt enorm wichtig ist, haben Trainer Alexander Knapp und sein Team nun sechs Punkte Vorsprung auf die gefährdeten Plätze. Jetzt steht gegen den Tabellenzweiten SGM Bad Saulgau aber eine schwere Aufgabe an gegen das auswärts bisher ungeschlagene Team an. Ein Sieg der Griesingerinnen würde der SG Altheim enorm weiterhelfen. Denn die Saulgauerinnen liegen nur knapp hinter der Mannschaft von Trainer Gerhard Kottmann. Der will mit seinem Team nun auch bis zum Ende der Saison den Platz an der Spitze der Liga behaupten. Im Heimspiel gegen den Tabellenvierten, FC Rottenburg, wartet dort aber eine Herausforderung die in der vergangenen Saison zum Stolperstein wurde und die Altheimer Meisterschaft kostete.

Schon am morgigen Samstag empfängt der SV Granheim II in der Bezirksliga den SV Sigmaringen zum Duell. In dieser Partie der beiden Kontrahenten auf den letzten Plätzen geht es für beide darum, den Anschluss an die Nichtabstiegsränge zu finden.

Dort steht die SGM Munderkingen/Unterstadion und erwartet beim Heimspiel den SV Bingen/Hitzkofen. Die offensivschwache Heimelf braucht Tore, um gegen eine auswärtsstarke Mannschaft zu bestehen.

Die SG Öpfingen erwartet den SV Uttenweiler II zum Duell. Diese beiden Teams trafen vor zwei Wochen im Halbfinale des Bezirkspokals schon einmal aufeinander. Auch hier, konnte Uttenweiler wie schon in der Hinrunde, über den Sieg jubeln. So will die SGÖ in dieser Partie Revanche nehmen für die bisherigen beiden Niederlagen.

In der Kreisliga erwartet der BSV Ennahofen nach einer spielfreien Woche als Tabellenvierter den Tabellennachbarn SC Blönried II zum Heimspiel. Im Spitzenspiel muss Tabellenführer SG Dettingen zum Verfolger SGM Schussen-Federsee und will dort schon eine kleine Vorentscheidung um die Meisterschaft fällen.