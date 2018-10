Frauenfußball Pechsträhne hält an

Maurice Glienke

Der VfL Munderkingen scheint sich nicht mehr vom letzten Tabellenplatz der Landesliga lösen zu können. Auch gegen den SV Eglofs gab es mit 1:2 nichts zu holen. Dabei begann die Partie gut: Sarah Ackermann erzielte die Führung (6.), gleichzeitig war es das erste Saisontor für den VfL. Obwohl die Gäste besser ins Spiel kamen, blieb es beim 1:0 bis zur Pause. Danach drehte Torjägerin Angelina Netzer (47., 62.) die Partie per Doppelpack.

Ebenfalls sieglos bleibt der SV Granheim, der mit nur einem Zähler knapp vor Munderkingen in der Tabelle steht und 0:3 gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen verlor. Wie schon in den vergangenen Spielen startete der SVG gut ins Spiel und geriet trotzdem in Rückstand (27.). Nach der Pause versuchte Granheim offensiver zu agieren. Innerhalb von drei Minuten entschieden die Gäste die Partie für sich (53./55.). Ligakonkurrent SG Altheim kassierte mit 1:3 die erste Niederlage gegen den Tabellenführer Spvgg Berneck/Zwerenberg. Trainer Gerhard Kottmanns Team gab dabei eine 1:0-Führung her. Der Spitzenreiter war das effektivere Team und nutzte jede Gelegenheit. Kurz nach dem Seitenwechsel drehten sie die Partie innerhalb von sechs Minuten (52., 58.). Die Entscheidung fiel zehn Minuten vor Schluss.

Durchlässige Defensive

Eine bittere 0:6-Pleite kassierte Regionenligist SG Griesingen gegen den FC Rottenburg. Erneut offenbarte die Mannschaft von Trainer Alexander Knapp Schwächen in der Defensive. Nach rund einer halben Stunde war die Partie für die Gäste entschieden, die bis dahin mit 3:0 in Front lagen (10., 19., 34.). Auch nach der Halbzeit gab es kaum Besserung. Griesingen war überfordert. Nach 58 Minuten fiel das 4:0.

In der Bezirksliga unterlag der SV Granheim II mit 1:2 auf eigenem Platz gegen den SV Uttenweiler II. Innerhalb von acht Minuten schossen sich die Gäste mit 2:0 in Führung (26., 34.). Durch ein Eigentor (60.) konnte Granheim lediglich noch verkürzen, verpasste es aber in der Folge die Möglichkeiten zu nutzen. Mit einem souveränen 3:0-Erfolg über den SC Blönried II schob sich die SG Öpfingen in der Tabelle weiter nach oben. Dabei reichte eine starke erste halbe Stunde, um sich ein Polster heraus zu spielen. Nach der frühen Führung von Rebecca Kneißle (10.) legten Kim Heimbach (30.) und Tatjana Bitterle (32.) nach.

Die SG Dettingen wahrt Platz zwei dank eines 2:2-Unentschiedens im Spitzenspiel gegen den SV Unlingen. Mit dem Halbzeitpfiff schoss Julia Schmuker das 1:0 für die SGD. Jedoch folgte nach dem Seitenwechsel prompt die Antwort der Gäste (53.), die wenige Zeit später die Partie drehten (70.). In der Nachspielzeit der Partie sicherte Carola Fischer mit ihrem Treffer noch den einen Punkt. Ebenfalls zu einer 1:1-Punkteteilung kam Kreisligist SGM Ennahofen/Altheim II gegen die SGM Bad Saulgau. Durch ein Eigentor (15.) fiel das 1:0. In der Schlussphase konnte die Spielgemeinschaft noch durch Lena Scherb (70.) ausgleichen.