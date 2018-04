Fußball-Kreisligen B Patzer sind keine mehr erwünscht

Von Maurice Glienke

In den unteren Fußball-Klassen standen unter der Woche ebenfalls Nachholspiele an. In der Kreisliga B 1 beträgt der Rückstand des TSV Allmendingen auf den Tabellenzweiten TSV Rißtissen mittlerweile acht Punkte. Am Donnerstag verlor Allmendingen im Duell der Tabellennachbarn gegen die TSG Ehingen II mit 1:2. Am Sonntag kommt jetzt Rißtissen. Für die Allmendinger ist es, acht Spiele vor Ende der Saison, wohl die letzte Möglichkeit noch einmal oben anzugreifen. Denn jedes Spiel ist für die Gelb-Schwarzen ein Endspiel.

Dasselbe gilt für den FC Schmiechtal, der sogar eine Partie mehr absolviert hat und nun den SV Granheim empfängt. Zu viele Patzer leisteten sich die Schmiechener bislang, um wie angedacht ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg mitzureden. Die Granheimer zeigten zuletzt aufsteigende Form und wollen den dritten Auswärtssieg.

Der SV Niederhofen besiegte den BSV Ennahofen am Donnerstagabend fast im Vorbeigehen mit 8:1. Nur wenige Tage später gibt es die Möglichkeit für den BSV, sich besser aus der Affäre zu ziehen. Denn unter der Woche gingen dem Team von den Lutherischen Bergen die Kräfte aus, als sie im zweiten Durchgang gegen den kommenden Gegner sechs Gegentreffer kassierten. Die Niederhofener gehen mit breiter Brust in dieses zweite Aufeinandertreffen.

Die TSG Ehingen II überraschte unter der Woche mit dem 2:1-Erfolg über den TSV Allmendingen. Nun kommt mit der SG Ersingen erneut ein Spitzenteam zur Mannschaft von Trainer Younis Mohsen. Die Ersinger unter Trainer Marco di Martino wollen Druck auf Platz zwei ausüben und müssen dafür siegen.

Während sich der KSC Ehingen nach großer Torlaune im Auswärtsspiel zuletzt wieder offensiv sparsam zeigte, gelang dem kommenden Gast FV Schelklingen-Hausen II der erst vierte Saisonerfolg. Durch die personellen Schwierigkeiten sind die Schelklinger auf ungewohntem Kunstrasen gezwungen, noch mehr zu kämpfen.

Ein klarer Pflichtsieg wird vom Spitzenreiter SF Donaurieden erwartet, denn dort gastiert die SG Altheim II. Altheims Reservemannschaft verlor vor zwei Wochen 0:10 gegen den KSC und musste dann die nächste Partie absagen. So hofft Trainer Holger Hartmann auf genügend Akteure, um den hochfavorisierten Tabellenführer ärgern zu können.

Kreisliga B 2

Die TSG Rottenacker II empfängt in der zweiten Staffel den SC Lauterach und kann mit einem Erfolg am Tabellennachbarn vorbeiziehen. Die Auswärtsschwäche von erst fünf Punkten wollen die Gäste um Trainer Ernst Schöll beheben und den zweiten Sieg auf fremdem Platz holen.

Tabellenschlusslicht VfL Munderkingen II hat den FV Altheim II zu Gast und will endlich mal wieder punkten. Gegen die Reserve des Landesligisten dürfte das aber schwer werden.

Der FC Marchtal hat nur drei Tage Pause nach seinem Nachholspiel am Mittwoch gegen die SG Dettingen II, welches 3:3 unentschieden endete. Nun geht es im Heimspiel gegen den SV Herbertshofen. Nach der Winterpause zeigte das Team von Trainer Goran Grgic gute Leistungen, konnte sich dafür aber nicht immer belohnen. Direkt hinter den Marchtalern auf Platz sieben der Tabelle steht der SV Herbertshofen. Ein Platz im oberen Drittel winkt mit einem Sieg und das auch verdientermaßen; denn Spielertrainer Dennis Gogeißl und der SVH sind in der Rückrunde noch ohne Niederlage.

Der Tabellenzweite, SSV Emerkingen, ist beim SV Eintracht Seekirch zu Gast. Dort braucht es für Trainer Harald Hummler und sein Team aber eine Steigerung im Vergleich zum letzten Spieltag, als man sich zum Erfolg in Marchtal mühte. Die Seekircher sind ebenfalls heimstark und werden versuchen, die beste Offensive der Liga vor Probleme zu stellen.

Eine starke Rückrunde spielt der SV Unlingen bisher. Das Team ging aus fünf Partien vier Mal als Sieger hervor. Der SV Unterstadion will diese Serie beenden. Nach dem Rücktritt von Christian Bauernfreund hat Torhüter Matthias Grab das Traineramt interimsweise bis zum Saisonende übernommen.

Die SG Dettingen II hat am Mittwoch einen Punkt gegen den FC Marchtal gesichert. Gegen den SV Uttenweiler, erneut ein Team aus der oberen Tabellenregion, soll das auch klappen. Die Dettinger selbst stehen als Achter im Mittelfeld der Tabelle.