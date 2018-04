Fußball-Kreisliga A Öpfingen und Ringingen punkten dreifach

ph

Am Donnerstagabend fanden vier Nachholspiele in der Kreisliga A1 statt. Der SV Ringingen bezwang dank einer guten Schlussphase den FC Schelklingen/Alb mit 3:2. Lange hatte Alb durch den Treffer von Andre Kley (15.) mit 1:0 geführt. In der 77. Minute glich dann Stefan Denkinger zum 1:1 aus, ehe nur zwei Minuten später Raffael Götz auf 2:1 erhöhte. Nun spielten auch die Gäste offensiver und Marcel Kley (84.) gelang das 2:2. Daniel Kress war dann wie schon gegen Ertingen der Mann für die späten Tore, der SVR-Stürmer erzielte den 3:2-Siegtreffer.

Die SG Öpfingen siegte mit 3:1 in Munderkingen und hat sich dadurch die Chance auf Platz zwei weiterhin erhalten. Den besseren Start im Donaustadion erwischten zunächst die Gastgeber, die durch Lukas Ottenbreit (5.) in Führung gingen. Öpfingens Spielertrainer Felix Gralla (19.) war es, der den Ausgleich besorgte. Gralla hatte unter der Woche nicht alle Stammkräfte zur Verfügung und stand deshalb selbst auf dem Platz. Dies sollte sich bezahlt machen, denn Gralla netzte später auch zum 3:1-Endstand ein (85.). Zuvor hatte Matthias Haible (49.) die SGÖ in Führung gebracht.

Deutlich war es in Betzenweiler und Riedlingen. Der SVB siegte mit 8:0 gegen Pflummern. Spitzenreiter Riedlingen war beim 6:1 gegen Türkgücü Ehingen wieder in Topform. Dennis Altergot gelang in Halbzeit zwei ein lupenreiner Hattrick. Noch ein Tor mehr erzielte Betzenweilers Leistungsträger Viktor Hasenkampf.

Am Sonntag sind sieben Spiele angesetzt. Im Topspiel empfängt Öpfingen die SG Griesingen. Die Gastgeber müssen sich auf einen gut aufgelegten Peter Gobs einstellen. Der Griesinger Stürmer traf zuletzt mehrfach. „Jetzt seht ihr, was möglich ist“, sagte Griesingens Trainer Marco Münch im Spielerkreis. Er lobte seine Elf nach der furiosen Aufholjagd im Riedlingen-Spiel.

Munderkingen trifft auf den SV Oberdischingen. Bei der Gegic-Elf hapert es zurzeit an der Chancenverwertung. In den letzten beiden Spielen schoss der SVO kein Tor. Davon möchten die Munderkinger profitieren.

Ringingen hat am Sonntag erneut Heimvorteil und möchte gegen Türkgücü Ehingen die Serie von vier Spielen in Folge ohne Niederlage fortsetzen. Mit 1:5 und 1:6 hat Türkgücü die letzten beiden Spiele deutlich verloren, spielte allerdings auch gegen zwei Spitzenteams der Liga. Die Wilke-Elf hat bewiesen, dass sie auch besser platzierte Mannschaften schlagen kann.

Die Sportfreunde Kirchen hatten keine englische Woche und sind jetzt beim SV Oggelsbeuren gefordert. Sowohl gegen Bussen als auch gegen Oberdischingen bewiesen die Semmelbühl-Kicker eine tolle Moral, denn sie holten jeweils einen Rückstand auf. Sechs Tore gelangen in den beiden Spielen – das zeigt, dass es auch vorne gut läuft.

Schelklingen/Alb empfängt Bussen. Nach der Niederlage in Ringingen möchte die Staiger-Elf zurück in die Erfolgsspur. Auch die SFB müssen ein Negativerlebnis verarbeiten. Riedlingen peilt in Pflummern ein Schützenfest an. Betzenweiler ist Favorit gegen Dürmentingen.