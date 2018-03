Fußball-Kreisliga A Öpfingen ist Favorit in Munderkingen

Öpfingen ist Favorit in Munderkingen

ph

Nun startet auch der VfL Munderkingen in die Rückrunde. Alles andere als einfach ist jedoch das Auftaktprogramm der Donaustädter. Mit Öpfingen gastiert der Tabellenzweite. Die Vorbereitung verlief für die Elf von Hartmut Pohl vielversprechend, es gab vier Siege gegen Donaurieden, Wacker Biberach, Ehingen-Süd II und Warthausen. „Wir haben viel in Neufra trainiert und konnten sogar einmal auf Rasen spielen“, sagt VfL-Trainer Hartmut Pohl. Verstärkung gab es in der Winterpause mit Lukas Ottenbreit von den A-Junioren. „Wir haben uns gegenüber der Vorrunde weiterentwickelt und wollen versuchen, dass Öpfingen sich nach uns richten muss, nicht anders herum“, sagt Pohl zur Marschroute.

Griesingen hat einen guten Start hingelegt und will nun auch in Ringingen punkten. Die Gastgeber möchten jedoch auf eigenem Platz ebenfalls etwas mitnehmen. Mit den SF Kirchen und Türkgücü Ehingen treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit einem Sieg gestartet sind. Wer kann den Trend am Sonntag fortsetzen? Schelklingen/Alb möchte gegen Ertingen den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren. Nach der Niederlage gegen Öpfingen dürfte der Tabellenneunte darauf brennen, den ersten Dreier zu holen.

Keinen leichten Stand dürfte Oberdischingen bei Tabellenführer Riedlingen haben. Jedoch gehen auch die Gäste nach zwei Siegen mit Selbstvertrauen in die Partie. Komplettiert wird der Spieltag mit Pflummern gegen Dürmentingen. Die Gäste gehen als klarer Favorit ins Rennen.