Fußball-Kreisliga A Öpfingen gewinnt das Spitzenspiel

Patrick Huss

Die SG Öpfingen hat gestern das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A1 gegen Schelklingen/Alb mit 2:0 souverän gewonnen. Die Gastgeber kamen zunächst besser ins Spiel und hatten gleich nach 110 Sekunden die erste dicke Chance, als Öpfingens Hans-Jörg Nothacker beim Klärungsversuch an den eigenen Pfosten köpfte. Nur kurze Zeit später musste Robin Stoß auf der Linie klären. Etwas Glück also in der Anfangsphase für den Tabellenführer, der jedoch zunehmend die Kontrolle über das Spiel übernahm und durch Robin Stoß (23./0:1) in Führung ging. Stoß staubte ab, als Andre Braig steil geschickt wurde und dieser Albs Torhüter Gaus anschoss.

In der zweiten Halbzeit knüpfte die SGÖ nahtlos an die erste Hälfte an – Alb besaß nur noch eine richtig gute Möglichkeit in der 53. Minute, als Dominic Blankenhorn den Ball alleinstehend nicht kontrollieren konnte. Statt des Ausgleichs machten die Gäste durch den Treffer von Manuel Schaupp (65./0:2) alles klar. Schaupp köpfte nach einem hohen Ball ins lange Eck und an den Innenpfosten. Alb versuchte vergeblich zu klären.

Das Derby Ringingen-Oberdischingen steht am Sonntag im Fokus. Während der SVR die letzten beiden Partien gewann (2:1 und 3:1), verlor der SVO die zurückliegenden Spiele mit 0:1 und 1:4. Allerdings war nach der Pleite in Munderkingen zuletzt eine Steigerung gegen Griesingen zu erkennen. Die Favoritenrolle geht daher an Ringingen, das mit Florian Stöferle (sieben Treffer) aktuell einen der besten Torjäger der Liga stellt. Nach drei Niederlagen in Folge punktete Aufsteiger TSV Rißtissen unter der Woche endlich wieder und möchte bei Ertingen/Binzwangen an diese Leistung anknüpfen. Jedoch dürften die Ertinger etwas angefressen sein, da die letzten drei Spiele verloren gingen.

Noch einmal ein Heimsieg, aber die Zuschauer nicht noch einmal bis zur letzten Sekunde auf die Folter spannen. Das dürfte das Motto der SF Kirchen sein, die den starken Aufsteiger Daugendorf/Zwiefalten zu Gast haben. Die Gäste zeigten spätestens mit dem 3:2-Sieg in Betzenweiler, zu was sie im Stande sind. Die Chancen von Türkgücü Ehingen auf den ersten Sieg sind gering. Zwar verloren die Gäste aus Betzenweiler zuletzt überraschend, doch der Tabellenachte ist deutlich eingespielter als der TSV.

Der VfL Munderkingen hat eine englische Woche mit Pokalspiel hinter sich. Da dürfte der Tabellendritte FV Schelklingen-Hausen ungelegen kommen. Denn die Elf von Trainer Jens Kannemann hat einen Lauf.