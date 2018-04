Fußball-Kreisliga A Öpfingen erobert Platz zwei zurück

ph

Öpfingen ließ dem 9:0 gegen Pflummern ein 4:1 gegen die SF Bussen folgen. Damit hat die Gralla-Elf Platz zwei zurück erobert. „Wir haben Bussen kommen lassen und hatten dadurch zahlreiche Konter“, berichtet Trainer Felix Gralla. Der letzte Pass sei zwar ab und zu noch etwas unglücklich gewesen, aber insgesamt hatte die SGÖ ein Übergewicht. Felix Stoß traf früh, danach zeigte sich Manuel Schaupp mit drei Toren in Trefferlaune.

Auch Schelklingen/Alb konnte zwei Siege feiern. Das 3:2 gegen Munderkingen geht auf das Konto von Torjäger Timo Rothenbacher und Ralf Lang. Das Aufbäumen der Gäste durch Treffer von Florian Bieg und Daniel Dorn kam zu spät.

Überraschend erreichte Ringingen ein 0:0 gegen Tabellenführer Riedlingen. „Es wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Daniel Kress vergab in der 87. Minute noch eine gute Chance. Der Schuss war jedoch zu unpräzise und der Nachschuss ging drüber“, berichtet SVR-Pressesprecher Markus Schele. Insgesamt habe er jedoch mehr vom Tabellenführer erwartet, der zwar etwas mehr Ballbesitz hatte, aber sonst harmlos agierte. „Für die Moral war der Punkt gut. Den nehmen wir gerne mit“, so Schele.

Griesingen unterlag im Topspiel gegen Betzenweiler mit 1:2. SGG-Trainer Marco Münch sah eine gute Anfangsphase seiner Elf mit dem Führungstreffer durch Jonas Mast. „Dann haben wir aber nachgelassen. Nach einer erneuten Druckphase vor der Pause hat Betzenweiler in Abschnitt zwei mehr Druck gemacht. Wir hatten dann in der Abwehr Probleme“, so Münch. Unglücklich sei der späte Gegentreffer von Steffen Traub (84.) aus dem Wirrwarr heraus gewesen, der nach einem Eckball am langen Pfosten zum Sieg einschob.

Türkgücü Ehingen unterlag Dürmentingen trotz zweimaliger Führung mit 2:3. Die Gäste kamen besser aus der Kabine und machten durch zwei Treffer in Abschnitt zwei alles klar.