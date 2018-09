Frauenfußball Musbach ist Favorit im Pokalspiel

mgl

Die Landesliga-Fußballerinnen des VfL Munderkingen fährt noch punktlos zum FV 08 Rottweil. Die Gastgeber haben bislang einen Sieg gefeiert. Ligakonkurrent Granheim setzt im Wettbewerb aus und spielt dafür im Pokal. Nach der bisher sieglosen Serie von drei Partien in der Landesliga können sich die Fußballerinnen aus Granheim in der zweiten Runde des WFV-Pokals Selbstvertrauen holen. Doch das wird nicht so einfach. Denn zu Gast ist der letztjährige Ligakonkurrent SV Musbach, der als Favorit ins Spiel geht. Der Verbandsligist aus Freudenstadt besiegte in der entscheidenden Partie kurz vor Ende der Saison gerade die Granheimerinnen. Heuer tut sich Musbach weiter schwer auf diesem Niveau. Ein Ausrufezeichen setzten die Musbacherinnen aber zuletzt zu Hause gegen Vizemeister TSV Frommern. Die Granheimerinnen wollen sich keinen Druck machen. Im Heimspiel wollen sie als Außenseiter das Beste draus machen.

Im Viertelfinale des Bezirkspokals geht es für die SG Dettingen nach zwei Bezirksliga-Siegen zum Auftakt zur neuen Mannschaft der SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler. Dort will Trainer Patrick Baier mit seinem Team die erfolgreiche Spielzeit weiter fortsetzen.

Am Mittwochabend gewann die SGM Ennahofen/Altheim II ihr erstes Saisonspiel. Mit 2:0 besiegten sie im Derby die SGM Munderkingen II/Unterstadion. Daniela Kottmann brachte die Gastgeberinnen früh in Führung (5.). In der Schlussphase entschied Selina Stark die Partie mit dem 2:0 endgültig.

Die SGM Munderkingen II/Unterstadion spielt am Sonntag beim aktuellen Tabellenführer der Kreisliga-Sechserstaffel FC Inzigkofen.