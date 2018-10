Fußball-Kreisliga A Munderkingen und Ringingen mit Derbysieg

ph

Ringingen besiegte Schelklingen-Hausen mit 2:1. „Es war mitentscheidend, dass sie ab der 25. Minute in Unterzahl spielen mussten. Abgesehen davon haben wir aber auch ein gutes Spiel gemacht“, lobte SVR-Trainer Thorsten Seeger seine Mannen. Die Platzherren kamen mit zwei Kopfballchancen besser ins Spiel. Ab der 20. Minute war dann auch Hausen gefährlich - Luca Schleiblinger zog zentral ab, doch Timo Braunsteffer parierte glänzend. Aber gerade als die Gäste mehr Zugriff hatten, schwächten sie sich selbst. Marek Schwarzmann agierte im Zweikampf gegen Stefan Denkinger im Mittelkreis unglücklich und sah die Ampelkarte. Der SVR nutzte dies kurz vor der Pause aus, als Patrick Götz flach aus 25 Metern unhaltbar einschoss. „Ich kann uns nur vorwerfen, dass wir dann nicht früher das 2:0 machen“, sagte Seeger. Nach der Pause vergaben Schiele, Kress und Denkinger aussichtsreich. Daniel Kress sorgte dann aber doch für die Entscheidung, als er zum 2:0 erhöhte (85.). Der verwandelte Foulelfmeter durch Schleiblinger (90.) war nur noch Ergebniskosmetik, denn kurz danach war Schluss.

„Wir zeigten heute mehr Engagement und hatten mehr Torchancen“, freute sich Felix Schelkle nach dem 2:0 von Munderkingen gegen Kirchen. Dorn traf zunächst per Foulelfmeter, später Bieg zum 2:0. Einen starken Auftritt hatte Griesingen beim 4:0 gegen Betzenweiler. Durch drei Treffer in der zweiten Halbzeit machte die SGG den vierten Sieg klar und verbesserte sich auf Rang fünf. Wieder einmal die Torchancen genutzt - so beschreibt Donauriedens Pressewart Robin Kolleth den 3:2-Erfolg gegen Dürmentingen. „Die drei Torschützen Hafner, Schuster und Stetter waren überragend.“ Zum vierten Mal zu Null gespielt - Tabellenführer Öpfingen ließ Daugendorf beim 2:0 nicht zur Entfaltung kommen. Türkgücü feierte den zweiten Sieg in Serie. Beim 3:2 gegen Rißtissen erzielte Spielertrainer Tzafer Moustafa zwei Treffer. Alb verlor mit 2:4.