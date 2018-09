Fußball-Verbandsliga Mit List in der Nachspielzeit

Mit List in der Nachspielzeit

Kirchbierlingen / Werner Gallbronner

Süd schnappt sich den ersten Auswärts-Dreier. „Jeder Punkt zählt im Kampf um den Klassenerhalt. Wir dürfen nicht abheben, weil wir jetzt auf Platz zwei sind“, bremste Co-Trainer Michael Turkalj nach dem 2:1-Auswärtserfolg des SSV Ehingen-Süd beim Verbandsliga-Rückkehrer FV Löchgau etwas die Euphorie.

Natürlich freute sich Turkalj, der am Samstag Trainer Michael Bochtler (DFB-Lehrgang) an der Seitenlinie vertrat, über den Sieg. Der 2:1-Erfolg war aufgrund einer starken Defensive und guter schneller Gegenstöße letztlich verdient, aber wegen des späten Tores zum 2:1 (92.) in der Nachspielzeit auch ein wenig glücklich.

„Es war ein relativ ausgeglichenes Spiel“, sagte Turkalj. „Löchgau war im Mittelfeld präsenter als wir. Aber wir haben fast nichts zugelassen.“ Die Kirchbierlinger agierten wieder mit der Fünferkette in der Abwehr, mit der sie vor Wochenfrist so erfolgreich gegen Olympia Laupheim waren. Die Startformation war ähnlich, bis auf den aus privaten Gründen verhinderten Kapitän Jan Deiss, den Jan-Luca Daur im Mittelfeld vertrat. Turkalj: „Das zeichnet uns aus, stabil zu stehen und Konter zu fahren.“

Unglückliche Szene

Das Gegentor zum 0:1-Rückstand resultierte aus einer unglücklichen Szene. Ein Süd-Spieler war im Dribbling nach vorn, die ganze Mannschaft war in der Vorwärtsbewegung, als der Ball gegen die Unparteiische Chantal Kann prallte. Löchgau nutzte die Situation, Terry Offei schob zur Führung ein (37. Minute). Turkalj: „Es war ein blödes Tor.“ Doch schon wenig später schlug Ehingen-Süd zurück, mit einem Kracher aus gut 20 Metern glich Danijel Sutalo (39.) noch vor der Pause aus.

Auch in der zweiten Halbzeit kam von den Löchgauern, die ihre vorherigen zwei Heimspiele gewonnen und zuletzt bei Calcio Leinfelden-Echterdingen unentschieden gespielt hatten, nicht sehr viel. Der SSV kreierte dagegen einige hochkarätige Chancen, unter anderem traf Hannes Pöschl den Pfosten. Da auch aus den Eckbällen und Standardsituationen nichts Zählbares heraus sprang, sah alles schon nach einer Punkteteilung aus. Doch in der 92. Minute wusste ein Löchgauer Spieler rund 20 Meter vor dem eigenen Tor nicht recht, was er mit dem Ball anfangen sollte. Der SSV attackierte ihn, luchste ihm das Spielgerät ab und Aaron Akhabue markierte den Siegtreffer.

Toller Saisonstart

„Das war ein ganz guter Start“, meinte der SSV-Co-Trainer im Rückblick auf die ersten sechs Ligaspiele. „Dass es gleich so gut läuft, hätte keiner gedacht.“ Zwar hatten die nach der Partie abgekämpften Spieler noch eine zweistündige Heimfahrt im Bus vor sich, doch mit den drei Punkten im Gepäck gab es zumindest einen guten Grund etwas zu feiern.