Fußball-Verbandsliga Mit den eigenen Waffen geschlagen

Roland Flad

„Es geht darum, wie wir spielen.” Mit diesen Worten hatte Michael Bochtler einen Knackpunkt vor der Partie gegen den VfL Sindelfingen angesprochen. Für den Trainer des SSV Ehingen-Süd und die 250 Zuschauer war jedoch ziemlich schnell klar, dass die Kirchbierlinger den Druck und dem Pressing der Gäste nicht lange würden Stand halten. Süd kam beim 1:4 kaum aus der eigenen Hälfte heraus; leistete sich unerklärliche Abwehrschwächen und sonst sichere Anspiele und Pässe fanden keine Abnehmer. Von schnellen Ballgewinnen und

fixem Umschaltspiel war nichts zu sehen. Mit diesen Waffen zerlegte dagegen der VfL den Gastgeber. „Bei uns hat die Einstellung gestimmt”, lobte VfL-Coach Mike Schütt sein Team. Ihm gefiel nicht nur, wie seine Elf konterte und eng stand, sondern auch die „Leidenschaft auf Ballgewinne”, wie es Schütt formulierte. Es war den Gästen anzumerken, dass sie unbedingt gewinnen wollten.

Davon war bei Süd nicht viel zu sehen. Vieles blieb am Samstag Stückwerk. Und, allmählich macht sich der geschrumpfte Kader und die vielen Ausfälle bemerkbar. Wenn er nur zwölf Leute im Training habe, könne er nur wenig einstudieren, wie Bochtler anmerkte. Dann fehle auch die Intensität.

Riss-Nachbar Olympia Laupheim setzte unterdessen das nächste Ausrufezeichen. Der Aufsteiger nahm Gastgeber FC Albstadt mit 4:1 auseinander. Mann des Spiels war Simon Dilger; der Torjäger schlug per Hattrick zu (12., 21. 33.) und brachte die Blau-Weißen schon nach gut einer halben Stunde auf Erfolgskurs. Damit führt Dilger zusammen mit Fabian Czaker aus Hollenbach die Torjägerliste mit je acht Treffern an. In der Tabelle lauert Laupheim auf Rang drei; ein Zähler hinter Topteam Dorfmerkingen und Rutesheim.