Frauenfußball Minischritte durch Remis

Von Maurice Glienke

Mit einem 1:1-Unenentschieden im Heimspiel gegen den SV Musbach musste sich Verbandsligist SV Granheim begnügen. „Es war ein gerechtes Unentschieden, das Spiel hatte nach der Leistung keinen Sieger verdient“, bilanzierte SVG-Trainer Steffen Kemedinger.

Nach schwacher Anfangsphase steigerte sich sein Team. Die Torchancen blieben jedoch ungenutzt. Spielerisch hatten beide Teams, in einer Partie, in der es um einiges ging, ihre Probleme. Nach der Halbzeit versuchte Musbach sich mehr in der Offensive, kam aber nicht zu zwingenden Möglichkeiten. Nach einer Flanke ging der SVG mit 1:0 durch ein Eigentor in Führung (60.). Danach fand vieles im Mittelfeld statt, weil die Gastgeberinnen sich mehr zurückzogen. Durch einen Weitschuss aus 30 Metern fiel der 1:1-Ausgleich (73.). „Am Ende können wir mit dem Punkt leben, wir nehmen mit, was kommt“, erklärte Kemedinger.

Auch nur zu einem 1:1-Remis reichte es in der Landesliga für den VfL Munderkingen auf

eigenem Platz gegen die Spvgg Berneck/Zwerenberg. In der ersten Halbzeit hatte das Team von Trainer Christian Zittrell große Mühe mit dem eigenen Spiel klarzukommen. Immer wieder waren es Fehlpässe, die zu Kontern der Gäste führten. Die wurden zwar nicht genutzt – in die Zweikämpfe kam Munderkingen aber trotzdem nicht. Völlig verdient ging die Spvgg dann vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung (40.). Nach der Pause wollte es der VfL dann wissen: Offensiv wurde es deutlich besser – auch der Kampf wurde jetzt angenommen. Nach einem Foul an Valentina Miele verwandelte Verena Schrode (65.) den Elfmeter zum 1:1.

Weitaus besser lief es für die SG Altheim, die sich mit einem 5:2 gegen den SV Unterjesingen die Tabellenführung in der Regionenliga zurückholte. Dabei sah es lange Zeit nicht nach einem Erfolg für das Team von Gerhard Kottmann aus. Zwar traf Angela Hospach zum 1:0 (16.), dann verlor die SGA aber offensiv den Faden und fing sich das 1:1 (33.) ein. Erst nach der Halbzeitpause wurde es gegen den Abstiegskandidaten besser. Erneut war es Hospach (52.), die zur Führung traf. Dann stellten Tanja Kottmann (62., 90.) und Isabell Kammerer (76.) bei einem Gegentor (86.) den verdienten Endstand her.

In der Kreisliga verlor der BSV Ennahofen mit 0:2 beim FC Inzigkofen. Nach dem Rückstand (21.) hatte auch der BSV Chancen für den Ausgleich, musste aber das zweite Gegentor kurz vor dem Ende hinnehmen (86.).