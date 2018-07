Bezirkspokal Marchtal trifft auf TSG Ehingen

mgl

Wie üblich in den vergangenen Jahren wurde der Fußball-Bezirkspokal für die kommende Saison 2018/2019 im Rahmen des Staffeltages am Freitagabend ausgelost. Seit Juli ist der Bezirksvorsitzende Horst Braun für diesen Wettbewerb verantwortlich. Als Franz Heckenberger in Unterstadion die Lose zog, gab es nicht nur Freude unter den Vertretern der Teams (insgesamt 91 Mannschaften). Teilweise erwischten die „Kleinen“ wie der FC Marchtal schwere Gegner, nämlich Landesliga-Absteiger TSG Ehingen. Rißtissen und Donaurieden stehen sich im Duell der Aufsteiger gegenüber. Es wurde nur der nördliche Bezirksbereich ausgelost. Der weitere Teil folgt heute Abend. 20 Freilose gab es zu verteilen. Eines ging an den FV Neufra, weil dieser zurselben Zeit im Verbandspokal antritt.

1. Runde (11./12. August)

SGM Ertingen/Binzwangen – SV Uttenweiler

TSV Riedlingen II – SV Unlingen

SV Granheim – Spvgg Pflummern

KSC Ehingen – SG Altheim

SF Bussen – SV Betzenweiler

SV Niederhofen – TSV Riedlingen

TSV Rißtissen – SF Donaurieden

SG Ersingen – SG Öpfingen

SV Unterstadion – SG Dettingen

SSV Emerkingen – FC Schmiechtal

SF Kirchen – SV Eintracht Seekirch

SV Uttenweiler II – TSV Allmendingen

2. Runde (30. August)

SV Oberdischingen – TSG Rottenacker

SV Ringingen – KSC Ehingen/SG Altheim

TSV Türkgücü Ehingen – SV Dürmentingen

FV Neufra II – FV Neufra I

SV Herbertshofen – FV Schelklingen-Hausen

SV Granheim/Spvgg Pflummern –

SG Ersingen/SG Öpfingen

SF Bussen/SV Betzenweiler – SGM Altheim-Andelfingen

TSG Ehingen II – SGM Daugendorf

SG Griesingen – SGM Ertingen/SV

Uttenweiler

SV Uttenweiler II/TSV Allmendingen – SSV Emerkingen/FC Schmiechtal

FC Marchtal – TSG Ehingen

SF Kirchen/SV Seekirch – VfL Munderkingen

FC Schelklingen/Alb – SV Unterstadion/ SG Dettingen

SV Bad Buchau – TSV Rißtissen/SF

Donaurieden

TSV Riedlingen II/SV Unlingen – SV

Niederhofen/TSV Riedlingen

SSV Ehingen-Süd II – SC Lauterach