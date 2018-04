Fußball Licht und Schatten

rf

Licht und Schatten produzierten am vergangenen Wochenende die hiesigen Vertreter der Fußball-Verbandsliga und der -Landesliga. Während sich der SSV Ehingen-Süd mit dem 3:0-Sieg im Abstiegskampf in Öhringen auf die Hinterbeine gestellt hat, reichte es für die TSG Ehingen wieder nur zu einem Punkt. Zwei Punkte in den letzten drei Partien; so kommen die Ehinger nicht vom Fleck; sie sind wieder Letzter. Doppelt bitter für die Mannschaft von Trainer Roland Schlecker ist die Tatsache, dass nach der Roten Karte von Daniel Post gegen Balingen II auch Patrick Mrochen gegen Mietingen Nerven zeigte. Damit fehlen nicht nur zwei stabile Abwehr-Anker, sondern auch beide Co-Trainer. Mrochen, der sich nach dem Spiel bei seinen Kameraden entschuldigte, fällt auf alle Fälle nächsten Samstag gegen Ochsenhausen aus, bei Post steht die Dauer der Sperre noch nicht fest.

Dafür freuten sich die TSG-Kassierer Franz Pufic und Ewald Geiger. Fast 200 Zuschauer ließen wenigstens die Ehinger Kasse klingeln. Und, Werner Cichon musste zwischendurch für Nachschub sorgen, nachdem am Wenzelstein Radler und Spezi ausgegangen waren.

Besser als Ehingen macht es derzeit der FV Altheim aus dem Bezirk Donau. Nach dem 5:1 gegen Eschach ließ der FVA einen 2:1-Sieg in Heimenkirch folgen. Der Lohn: 30 Punkte und Platz sechs. Derweil kam der FC Ostrach gegen Balingen II nicht über ein torloses Remis hinaus. An der Spitze hat Olympia Laupheim wieder das Sagen; die Blau-Weißen siegten in Eschach 5:1, während Berg das Verfolgerduell gegen Friedrichshafen 1:0 gewann.

In der Verbandsliga hat Pfullingen nach dem 2:0-Sieg in Sindelfingen mit Ehingen-Süd gleichgezogen. Beide verfügen jetzt über 23 Punkte. Auch Neckarrems konnte sich befreien; ein Tor genügte dem VfB bei Schlusslicht Schwäbisch Hall. Torreicher ging es beim 4:4 zwischen Ilshofen und Tübingen zu. Acht Allgäuer Buden gab es auch zwischen Wangen und Essingen zu sehen. Dagegen unterlag der Tabellenführer Dorfmerkingen im Spitzenspiel dem Dritten Gmünd mit 0:3. Mayer, Bauer und Gnaase ließen die Normannen jubeln.