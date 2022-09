Nach fünf Misserfolgen am Stück hat die Mannschaft von Trainer Taner Celik endlich den lang ersehnten zweiten Saison-Sieg gefeiert. Es war zugleich der zweite Heim-Erfolg für das Team der TSG Ehingen. Das zumindest ist die positive Botschaft, die die Ehinger am 9. Spieltag an die Konkurrenz in St...