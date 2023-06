Die SG Öpfingen trifft in der zweiten Runde der Landesliga-Relegation auf den SV Ochsenhausen. Am Sonntag (15 Uhr) in Emerkingen entscheidet sich, wer eine Woche später in Bergatreute gegen den SV Oberzell um den letzten vakanten Platz in der Landesliga-Staffel 4 spielt. Mit 5:1 haben sich die Öp...