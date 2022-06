An der Ausgangslage hat sich in den Fußball-Kreisliga B1 vor dem letzten Spieltag nichts mehr geändert. Und das obwohl, der Tabellenführer KSC Ehingen im Heimspiel gegen den SV Niederhofen nicht über ein 0:0 hinauskam. Die Elf von Trainer Mario Gegic hat damit zwar die Meisterschaft weiter in ei...