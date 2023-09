Wie schon bereits in der Bezirksliga , steht eine Mannschaft von Schwarz-Weiß Donau an der Spitze der Tabelle der Kreisliga B1. Die SGM Munderkingen/Rottenacker sprang durch den knappen 1:0-Erfolg im Derby – gegen den FC Marchtal – nach vorne in der Tabelle. Den einzigen Treffer des Spiels erzie...