Hochbetrieb in der Pfarrei: Weil am Samstag schnell Platz gemacht werden muss für die nachfolgende Verbandsligapartie zwischen dem SSV Ehingen-Süd und den Sportfreunden Schwäbisch Hall, beginnt in der Kreisliga B1 das Spiel zwischen der SGM Emerkingen/Ehingen-Süd und dem FC Marchtal bereits am S...