Die TSG Ehingen II will in der Kreisliga B verhindern, dass sie auf den letzten Tabellenplatz abrutscht. Da ist ein Sieg am Sonntag (15 Uhr) gegen das Tabellenschlusslicht Spvgg Pflummern-Friedingen Pflicht. Immerhin landete die Elf von Trainer Younis Mohsen mit dem torlosen Remis gegen den KSC Ehin...