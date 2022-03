Am Sonntag startet die Kreisliga A/Donauin das Fußballjahr 2022. Neben den 15 Rückrundenpartien müssen die 16 Teams auch noch ein, respektive zwei Vorrundenspiele nachholen. An der Spitze zeichnet sich dabei weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel zwischen Ertingen/Binzwangen und Betzenwe...