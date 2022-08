SGM Schmiechtal/Alb - FV Schelklingen-Hausen 2:0

Vor rund 250 Zuschauern fand das Derby in Schmiechen statt. Die Gastgeber waren von Beginn an hellwach und gingen durch den wieder genesenen Torjäger Timo Rothenbacher mit 1:0 in Führung. Ecke, Kopfball, Tor lautete das simple Erfolgsrezept in der 4....