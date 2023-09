SV Ringingen - SGM Kirchen/Herbertshofen

Die Spieler beider Vereine sind am Wochenende bei einer Veranstaltung im Arbeitseinsatz, weshalb die Partie auf Freitag (18 Uhr) vorverlegt wurde. In Ringingen steigt das Herbstfest und am Sonntag die Kirbe in Ehingen, wo die Kirchener seit Jahren eine Institu...