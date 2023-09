SGM Kirchen/Herbertshofen – FV Schelklingen-Hausen

Im Duell Zehnter gegen Siebter sind die Gäste am Freitag (18.45 Uhr) leichter Favorit. Die Semmelbühl-Kicker waren zuletzt gegen Emerkingen und Dürmentingen auf Augenhöhe, mussten den Gegner aber jeweils in Hälfte zwei ziehen lassen. Gegen All...