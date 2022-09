SW Donau II - SV Oberdischingen 3:4

Eine scheinbar komfortable 3:0-Halbzeitführung hätte der SV Oberdischingen am Donnerstagabend in Rottenacker beinahe noch verspielt. SVO-Torjäger Julian Albrecht legte zunächst einen lupenreinen Hattrick (20./34./44.) auf. In der zweiten Halbzeit starteten die ...