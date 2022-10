SV Oberdischingen – FV Schelklingen-Hausen 3:1

Der SV Oberdischingen hat das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga A1 verdient mit 3:1 gewonnen. Ein glänzend aufgelegter Manuel Hospach und eine starke erste halbe Stunde reichten am Ende für den achten Sieg im achten Spiel. Gleich von Anpfiff an ...