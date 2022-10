FV Schelklingen-Hausen - SG Griesingen 2:2

Viel Mittelfeldgeplänkel und harte Zweikämpfe gab es in Hausen. Das führte dazu, dass die Gäste in der ersten Halbzeit drei Mal wechseln mussten. Dann, mit der ersten Großchance, ging die SGG in Führung. Peter Gobs stand am langen Pfosten goldrichtig (...