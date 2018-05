SSV Ehingen-Süd Kräftezehrender Endspurt

Ehingen / Roland Flad

Was sich schon in den vergangenen Begegnungen abgezeichnet hatte, bestätigte sich am vergangenen Samstag beim Heimspiel des SSV Ehingen-Süd gegen die SKV Rutesheim. Die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler musste viel Energie investieren, um die Konkurrenz in Schach zu halten und das Saison-Ziel Nummer 1, den Klassenerhalt, zu erreichen.

Auch beim am Ende hochverdienten 2:0-Sieg gegen die Rutesheimer mussten die Kirchbierlinger ans Limit. „Wir sind alle platt, die Spieler sind sehr viel gelaufen“, sagte Bochtler nach der intensiven Partie und deutete auf seine Schützlinge, denen nicht nach Jubelläufen zumute war, sondern die ausgepumpt auf dem Platz oder der Bank saßen. Da war es nicht überraschend, dass Bochtler vier Mal auswechselte und seinen Mannen einen trainingsfreien Tag gab.

Für Bochtler und den SSV geht es darum, mit der Energie in diesem kräftezehrenden Endspurt hauszuhalten. Denn am kommenden Samstag geht es zum Tabellenzweiten Hollenbach, wo Süd mit einem Punktgewinn den Klassenerhalt auch rechnerisch sicher machen will, wie es Bochtler formulierte. Und eine Woche danach kommt es im letzten Saisonspiel zum Duell mit dem VfL Pfullingen, der bei Tabellenführer Normannia Gmünd mit 0:5 unterging und als Drittletzter gegen den Abstieg kämpft.

Während die Gmünder mit einem Vier-Punkte-Vorsprung die Liga anführen, duellieren sich dahinter der FSV Hollenbach, SF Dorfmerkingen und der TSV Ilshofen um Platz zwei. Gute Karten hat Ilshofen, das den FC Albstadt mit 2:1 bezwang und am morgigen Mittwoch mit einem Sieg im Nachholspiel bei Calcio Leinfelden-Echterdingen auf Platz zwei stürmen kann. Aber die Echterdinger gewannen in der torreichsten Partie des Samstags beim Tabellenvorletzten TSG Öhringen mit 7:4.

Dagegen muss sich die SKV Rutesheim nach dem 0:2 auf eine Saison-Verlängerung einstellen, wenn es in der Abstiegsrelegation gegen einen Landesligisten geht. „Von der Summe her war es zu wenig, bei uns hat der Punch nach vorne gefehlt”, sagte SKV-Trainer Rolf Kramer nach der Niederlage bei Süd. Es habe die Mannschaft gewonnen, die weniger Fehler gemacht und konzentrierter nach vorne gespielt habe, ergänzte er. Und das war am Samstag eindeutig Ehingen-Süd.

Auch der VfB Neckarrems hat sich im Abstiegskampf zurückgemeldet. Nach dem 2:1-Sieg gegen Pfullingen ließ der VfB jetzt in Dorfmerkingen wieder einen 2:1-Sieg folgen.

Ist der Klassenerhalt erst ruiniert, gewinnt’s sich völlig ungeniert – nach diesem Motto scheint Schlusslicht Schwäbisch Hall zu spielen. Erst holten die Haller einen Punkt in Essingen, dann besiegten sie Ehingen-Süd 2:0 und am Samstag feierte der feststehende Absteiger einen 3:2-Sieg bei der gesicherten TSG Tübingen. Am Neckar scheint die Luft raus zu sein; die Tübinger müssen noch nach Rutesheim und am Schluss kommt Hollenbach.

Keine Sorgen muss man sich im Allgäu machen. Der FC Wangen gewann gegen den VfL Sindelfingen mit 1:0. Kapitän Okan Housein erzielte das Tor des Tages per Freistoß (25.). Das Team untermauerte damit Platz sechs.