Frauenfußball Kopf hoch, Munderkingen!

Munderkingen / Maurice Glienke

Tristesse beim VfL Munderkingen. In der Landesliga geht es keinen Deut voran. Das Tabellenschlusslicht kassierte die erwartete Niederlage gegen den Tabellenführer Spvgg Berneck/Zwerenberg. Mit 0:4 trottete das Team vom Platz. Die weiterhin personell angespannte Lage bereitet Trainer Manuel Saile Sorgen. Dabei war die Partie schon nach der ersten Halbzeit entschieden. Auch weil die VfL-Frauen erneut zu ungefährlich in der Offensive blieben. Nach 20 Minuten ging der Spitzenreiter mit 1:0 in Führung. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit legten sie noch zum 2:0 (33.) und 3:0 (45.) nach. Kurz vor dem Ende (85.) gelang noch Treffer Nummer vier für die Mannschaft aus dem Schwarzwald, die mit schnellen Kombinationen brillierte.

Eine Menge Tore gab es bei Ligakonkurrent Granheim zu sehen. Der SV Granheim unterlag dem SV Sulmetingen am Ende mit 4:5. In der Anfangsphase brachten Lisa Pfänder (11.) und Nancy Osswald (18.) die Gastgeberinnen mit 2:0 in Führung. Doch bis zur Halbzeitpause hatte das Team aus dem Laupheimer Stadtteil die Partie gedreht. Erst verkürzten sie (36.), dann war die Top-Torjägerin der Liga, Julia Hartmann, nicht zu stoppen. Innerhalb von vier Minuten schnürte sie einen Doppelpack (38./42.).

Im zweiten Durchgang ging es zuerst etwas ruhiger zu, bis zur Schlussphase. Dann nutzte Sulmetingen Fehler der Granheimer Defensive und schoss noch zwei Tore innerhalb einer Minute (5:2) – die Partie schien entschieden. Granheim machte es aber noch einmal spannend. Ein Eigentor (82.) brachte das 3:5, der Treffer der eingewechselten Jacqueline Knorr (86.) das 4:5. Zu mehr reichte es aber nicht. Granheim fristet weiter das Dasein auf einem Abstiegsplatz.

Die SG Altheim war nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg mit 3:1 gegen den FV Bad Saulgau wieder erfolgreich. Alle Treffer in dieser Partie fielen schon im ersten Durchgang. In der Anfangsphase erzielte Annika Bollmann das 1:0 (14.). Kurz darauf erhöhte Tülay Tarakcilar (18.) zum 2:0 und legte mit ihrem zweiten Treffer das 3:0 (37.) nach. Den Kurstädterinnen blieb nur das 3:1 (44.), mit dem sie verkürzten, aber in der zweiten Halbzeit kein Kapital mehr daraus schlagen konnten.

Bittere Pleite für Griesingen

Erneut eine bittere Pleite kassierte die SG Griesingen in der Regionenliga: 0:6 unterlag sie daheim gegen den TV Derendingen II. Nach wenigen Minuten bereits geriet die SGG mit 0:2 in Rückstand (12., 20.). Im zweiten Durchgang hatte sie dann gegen die junge Mannschaft der Gäste überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen. Und so setzte es ein Gegentor nach dem anderen. Griesingen belegt weiterhin den drittletzten Tabellenplatz.

In der Bezirksliga trennten sich der SV Sigmaringen und der SV Granheim II die Punkte. Ein gerechtes 3:3-Unentschieden gab es in Sigmaringen. Nach frühem Rückstand (4.) glich Tanja Kneer für Granheim aus (8.). Noch vor der Pause gelang Celine Glück die Führung (42.). Im zweiten Durchgang drehte der SVS die Partie (58./62.), doch Stefanie Kloker sicherte per Elfmeter (78.) den Punkt. Die SG Öpfingen schob sich auf Platz drei dank eines 3:0-Sieges gegen den FV Weithart. Die Treffer für die SGÖ erzielten Tatjana Bitterle (5./40.) noch in der ersten Halbzeit und Katrin Schönle (56.) im zweiten Durchgang.

In der Kreisliga verlor die SGM Ennahofen/Altheim II knapp mit 1:2 gegen Tabellenfüührer FC Inzigkofen. Das 1:0 erzielte Lena Scherb (39.), die Führung hielt auch bis kurz vor dem Ende. Doch dann ging die Kraft aus und der Spitzenreiter schlug zweimal zu (85., 88.).

Mit einem ebenfalls torreichen 3:6 verlor die SGM Munderkingen II/Unterstadion beim FC Langenenslingen. Die Treffer für die SGM erzielten Lisa Walter (1., 50.) und Lisa Hummel (18.).