Fußball-Landesliga Können die Ehinger heute nachlegen?

Ehingen / Roland Flad

Die Mannschaften in der Fußball-Landesliga biegen allmählich auf die Zielgerade ein. Am drittletzten Spieltag steht der TSG Ehingen das nächste Abstiegs­duell bevor; die Elf von Trainer Roland Schlecker tritt heute Abend beim TSV Heimenkirch an (18.45 Uhr). Dabei trifft der Vorletzte auf den Drittletzten der Liga, bei einem Punkt Differenz.

„Wir haben es selbst in der Hand”, hat Roland Schlecker schon vor ein paar Wochen die Sachlage seiner Mannschaft erklärt. Zuletzt jedenfalls behielten die Ehinger mit dem 3:0-Sieg im Abstiegsduell gegen den TSV Eschach das Heft fest in der Hand. Aber nur mit einem weiteren Erfolg bleiben die Ehinger weiter im Rennen um den Ligaverbleib. „Das Ziel muss sein, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen”, sagt Schlecker. Er kann heute seit langer Zeit wieder auf seinen Co-Trainer Daniel Post zurückgreifen. Auch wenn dem 29-Jährigen die Spielpraxis fehlt, so kann Post seine Erfahrung und seine Übersicht in die Waagschale werfen. Daniel Post war seit der Partie bei Balingen II Ende März mit einer Rot-Sperre außer Gefecht.

Obwohl sich das Ehinger Personal-Karussell weiter drehen wird, kann Roland Schlecker heute Abend auf einen guten 16er-Kader setzen. So ist auch Angreifer Marc Steudle wieder dabei; ihm gelang gegen Eschach der Treffer zum 2:0. Außerdem setzt

Schlecker auf Patrick Mrochen, Mathias Soukup, Marian Degen, Max Schulz, Ismael Cini, Felix Miller, Valentin Gombold, Kai Schmid und auf die Torhüter Patrick Vonnier und Sebastian Wursthorn. Fraglich sind noch die Einsätze der angeschlagenen Daniel Topolovac, Raphael Ulrich und Julian Guther, während Thomas Schubert über muskuläre Probleme klagt. Es fehlen heute Jan Hadamitzky, Narciso Filho, Jannik Lehner und Robin Köberle. Übrigens: in der Hinrunde verlor Ehingen 1:3; höchste Eisenbahn also, sich zu revanchieren. Mitaufsteiger TSV Heimenkirch kassierte am letzten Spieltag eine 0:5-Abreibung in Weingarten, spielte zuvor aber jeweils 1:1-Unentschieden in Oberzell und gegen Berg. Das Team von Trainer Simon Schnepf bekam in der Winterpause mit Thomas Vogel vom FC Sulzberg einen Zugang, während Roman Hurka die Allgäuer in Richtung SpVgg Lindau verlassen hat. Der Spieltag beschert am heutigen Freitag zwei weitere Partien, die allesamt etwas mit dem Abstieg zu tun haben: In Ravensburg erwartet der FV II den SV Kehlen, während einen Steinwurf weiter der SV Oberzell den SV Weingarten zu Gast hat.