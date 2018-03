Fußball-Verbandsliga Kirchbierlinger treffen auf die nächste Spitzenmannschaft

Roland Flad

Nach der TSG Tübingen bekommt es der SSV Ehingen-Süd in der Fußball-Verbandsliga mit dem nächsten Kaliber aus dem oberen Tabellendrittel zu tun. Der Aufsteiger und Tabellenvorletzte aus der Pfarrei trifft nicht nur auf den Tabellenvierten, sondern mit dem TSV Islhofen auch auf eine gestandene Mannschaft, gegen die der SSV Süd schon in der Vorrunde bei einer 0:2-Niederlage so ihre Probleme hatte. Erschwerend für den SSV Ehingen-Süd kommt hinzu, dass er auf den verletzten Kapitän Michael Turkalj verzichten muss. Spielbeginn ist am heutigen Samstag zu gewohnter Zeit um 15 Uhr auf dem Rasenplatz in Kirchbierlingen.

Allmählich kommt es knüppelhart was die Ausfälle beim SSV Ehingen-Süd betrifft; die Hiobsbotschaften nehmen kein Ende. Trainer Michael Bochtlers Verletztenliste wird immer länger. Jetzt hat es im Kampf um den Klassenerhalt auch Michael Turkalj erwischt. Der Kapitän verdrehte sich im Training das Knie; schwer verletzt musste er ins Krankenhaus gebracht werden, wie Bochtler mitteilte. Wie lange der Spielmacher ausfällt, steht derzeit noch nicht fest.

Fest steht aber, dass die Kirchbierlinger weitere Ausfälle verkraften müssen. Daniel Maier sagte für die heutige Partie gegen Ilshofen ab, Jonas Guggenmoser fehlt mit einer Gelb-Rot-Sperre und Daniel Haas klagt über muskuläre Probleme.

Bochtler hat 16 Mann im Kader

Nur positiv ist da, dass Stefan Hess in den Kader zurückkehrt und Danijel Sutalo seine Spielbereitschaft signailisert hat. Auch Philipp Schleker, der die ganze Woche über nicht trainieren konnte, will sich für die Partie des 20. Spieltages zurückmelden. Bochtler hat damit heute 14 Feld- und zwei Torspieler zur Verfügung.

„Das wird eine ganz harte Nuss“, sagt der SSV-Coach. Er erwartet wie in der Vorrunde eine ballsichere und auf viel Tempo eingestellte gegnerische Mannschaft. Zuletzt hatten die Ilshofener an der 0:2-Heimniederlage gegen Essingen zu knabbern. Diesen Faux-Pas will der Tabellenvierte heute vergessen machen.

Der TSV Ilshofen hat in der Winterpause keine Zugänge verzeichnet. Verlassen hat den Tabellenvierten lediglich Dennis Maric, den es zum VfR Altenmünster zog.

Klares Saison-Ziel definiert

Die Mannschaft von Trainer Ralf „Kette“ Kettemann verfolgt ein klares Ziel, wie es zum Beispiel der 31-Jährige TSV-Stürmer und ehemalige Bundesliga-Profi Martin Hess (ein Bundesliga-Einsatz) unlängst in einem Interview betont hat, nämlich den Aufstieg in die Oberliga. In der vergangenen Verbandsliga-Saison gingen die „Kettemänner“ als Dritter durchs Ziel.

Unterdessen gibt es für den 20. Spieltag die erste Absage; die Partie zwischen Hollenbach und dem VfL Sindelfingen fällt aus.

Schon am gestrigen Abend standen sich der Tabellenelfte SKV Rutesheim (erster Nichtabstiegsplatz) und der Tabellenzwölfte Calcio Leinfelden-Echterdingen (Relegationsplatz) gegenüber. Schlusslicht SF Schwäbisch Hall trifft heute auf den FC Albstadt. Der Tabellen-14. TSG Öhringen steht in Essingen auf dem Prüfstand und der VfL Pfullingen will Spitzenreiter Dorfmerkingen die Stirn bieten.

INFO Inzwischen stehen die Termine für die Verbandsliga-Nachholspiele fest. Die Anfang März ausgefallene Begegnung des SSV Ehingen-Süd gegen den TSV Essingen wird am Dienstag, 1. Mai, um 14 Uhr nachgeholt.