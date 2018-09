Fußball-Kreisliga B1 Kirchbierlinger Torjäger gastieren in Ersingen

mgl

Die Tabellenführung der Fußball-Kreisliga B1 verteidigen will der SSV Ehingen-Süd II bei der SG Ersingen. Beide Teams holten bisher fünf Siege aus ihren sechs Begegnungen. Während die Kirchbierlinger vor allem offensiv sehr stark sind, ist es bei den Ersingern die Abwehr, die ihren dritten Platz garantiert. Die Ersinger waren in den vergangenen beiden Jahren knapp am Aufstieg gescheitert, galten aber vor dieser Spielzeit als einer der Favoriten. Der SSV II hingegen stapelt man eher tief. Zum ersten Mal werden auch regelmäßig junge Spieler eingesetzt, die in der Verbandsliga wenig Einsatzzeit bekommen. Das hilft in der untersten Liga enorm.

Beim FC Schmiechtal ist die SG Dettingen zu Gast und hofft, sich nach dem jüngsten Unentschieden nicht zu früh aus der Spitzengruppe zu verabschieden. Der Tabellenzweite aus Schmiechen hat unter dem neuen Trainer Markus Goll (kam vom FV Asch-Sonderbuch) noch kein Spiel verloren. Bevor es im Pokal gegen die TSG Rottenacker geht, soll weiter in der Liga für Furore gesorgt werden.

Der TSV Allmendingen steht vor einer Pflichtaufgabe beim SV Granheim. Da die Gastgeber mit zwei deutlichen Erfolgen in Serie einen Lauf haben, ist die Mannschaft von Trainer Harry Brobeil gewarnt. Nach der knappen Niederlage beim Spitzenreiter und dem Fall auf Rang fünf wird ein Erfolg erwartet. Der SV Niederhofen erlebte eine bittere 0:4-Niederlage im Derby bei der SG Altheim II und fand sich auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Im Heimspiel gegen den längst nicht mehr so starken KSC Ehingen ist die Möglichkeit für den ersten Sieg der Saison gegeben.

Die TSG Ehingen II hat eine schwere Aufgabe vor sich. Denn Gegner SV Herbertshofen ist auswärts noch ohne Punktverlust und steht auf Rang sechs. Nach dem ersten Erfolgserlebnis der Runde geht die SG Altheim II mit Selbstbewusstsein ins Spiel beim SC Lauterach. Der Vorletzte wartet immer noch auf den ersten „Dreier“.