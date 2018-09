Frauenfußball Kemedingers Team tritt auf der Stelle

mgl

Für die Landesliga-Fußballerinnen des SV Granheim will es einfach nicht laufen. Seit dem Sommer sehnt das Team von Trainer Steffen Kemedinger einen Sieg herbei. Mit nur einem Zähler ist der SVG Drittletzter. Bei der Spvgg Berneck/Zwerenberg im östlichen Schwarzwald musste Granheim am Wochenende eine 0:1-Niederlage hinnehmen. In der 60. Minute erzielte der Tabellenführer das Tor.

Die SG Altheim behielt dagegen ihren dritten Tabellenplatz durch ein 1:1-Unentschieden bei der Spvgg Lindau. Im Duell der zwei Aufsteiger brachte Ronja Braun die SGA noch in der Anfangsphase mit 1:0 in Führung (13.). In einer über die gesamte Zeit ausgeglichenen Partie schaffte es keine der beiden Teams, trotz guter Möglichkeiten einen weiteren Treffer zu erzielen. Altheim nutzte seine Konterchancen nicht, darum konnte das Bodensee-Team noch den Ausgleich erzielen (78.).

Einen bitteren Mittag erlebte Regionenligist SG Griesingen beim Meisterschaftsfavoriten SV Lautertal. Dort musste sich die Mannschaft von Trainer Alexander Knapp mit 0:5 geschlagen geben. Schon von Beginn an waren die Gastgeberinnen spielbestimmend. Eine defensive Verbesserung der Griesingerinnen, die Trainer knapp einforderte, passierte nicht. Letztlich waren es 15 Minuten vor der Halbzeit, die die Partie vorzeitig entschieden. Das 1:0 fiel nach einer Flanke (24.), dann legte der Tabellenvierte zum 2:0 und 3:0 nach (29., 39.). Kurz nach der Pause hießt es 4:0 (48.). Nach dem noch Möglichkeiten auf beiden Seiten vergeben wurden, traf Lautertal zum 5:0 (70.). Die SGG muss sich sputen, um den zweiten Saisonerfolg einzufahren.

Mit einem deutlichen 4:1-Erfolg beim SC Blönried II schob sich die SG Dettingen in der Bezirksliga auf Platz zwei vor. Die SG Öpfingen fuhr den ersten Erfolg der neuen Spielzeit ein und gewann souverän mit 3:0 beim SV Uttenweiler II. Schon früh in der Partie brachte Kim Heimbach (12.) die SGÖ in Führung. Mitte der zweiten Halbzeit legte Melanie Ströbele nach (61.) zum 2:0. Die Entscheidung fiel kurz vor dem Ende durch den Treffer von Tatjana Bitterle.