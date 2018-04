Fußball-Bezirksliga Keine Überraschung gegen Spitzenreiter Mengen

mgl

Einen wichtigen Sieg feierte die SG Altheim auswärts bei der SF Hundersingen mit 2:1. Erneut versuchte es Altheims Trainer Joachim Oliveira mit einer defensiven Taktik. „Wir wussten über ihre starken Offensivspieler Bescheid und haben wieder aus einer sicheren Abwehr heraus agiert“, erklärte er. Immer wieder gab es Konterchancen für die Gäste, die auf dem schwer zu bespielenden Platz zunächst ungenutzt blieben. Dann aber fand Christian Lutrelli nach einer schönen Kombination die Lücke zum 1:0 (19.). Auch danach ließ die SGA nur wenig zu und das, obwohl sie erneut Ausfälle zu beklagen hatten. Die zweite große Möglichkeit nutzte Jens Stimfle zum 2:0 (38.). Nach der Halbzeitpause kam Hundersingen druckvoller und versuchte in der Offensive mehr. Ohne ihren verletzt ausgewechselten Spielmacher Dennis Heiß gelang ihnen aber nur wenig. Bei zunehmender Müdigkeit traf Timo Bischofberger (73.) zum 2:1-Anschluss. Die Drangphase überstanden die Altheimer noch souverän. Sie fügten Hundersingen die erste Heimniederlage nach mehr als zwei Jahren zu. „Meine Mannschaft hat erneut diszipliniert agiert und eine super Leistung gezeigt“, lobte SGA-Coach Oliveira.

Dem FV Schelklingen-Hausen gelang die Überraschung gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter FC Mengen nicht. Das Team von Trainer Jens Kannemann verlor 0:3. Schon zu Beginn der Partie zeigte der Tabellenführer seine gesamte Offensivstärke. Immer wieder kam er mit schönen Kombinationen vors Tor. Eine der zahlreichen Möglichkeiten nutzte Maximilian Stumpp zum 1:0 (22.). Wenig später konnte Alexander Klotz zum 2:0 erhöhen (32.). Weiterhin taten sich die Schelklinger schwer.

Zwei Treffer von Klotz

Der souveräne Tabellenerste wusste auch in der zweiten Halbzeit weiter nach vorne zu spielen. Schelklingens Trainer Jens Kannemann hatte seine Taktik bei diesem Spielstand zur Halbzeit etwas umgestellt. Aber auch das half nichts, denn kurz nach dem Seitenwechsel traf Klotz mit seinem 39. Saisontor zum 3:0 (49.).

Weiter zu kämpfen nach der Winterpause hat die TSG Rottenacker, die beim SV Bad Buchau mit 1:3 unterlag. Dabei war die TSG mit einem perfekten Start ins Spiel gegangen. Jochen Leichtle, der erst wenige Minute vor Anpfiff für den verletzten Christian Speiser in die Startelf rückte, traf direkt im ersten Angriff (2.). Nach der Chance von Daniel Meier wenig später, neutralisierten sich die Teams im Mittelfeld. Die knappe Führung zur Halbzeitpause ging völlig in Ordnung. Doch dann folgte ein Einbruch, der kaum zu erklären war. Durch einen Schuss aus 25 Metern von Janik Martin (56.) erzielten die Gastgeber den Ausgleich. „Danach schien die Mannschaft völlig verunsichert, das scheint derzeit ein wirkliches Kopfproblem zu sein“, meinte TSG-Pressewart Uwe Schneider. Die Mannschaft aus dem Tabellenkeller drehte nun auf und spielte offensiv stark. Folgerichtig traf Fabian Baur zur 2:1-Führung (65.). Zu allem Unglück an diesem Tag schoss sich TSG-Abwehrmann Matthias Burgmaier im Strafraum selbst an die Hand. Den fälligen Elfmeter verwandelte erneut Baur (75.) zum 3:1. Auch in der Schlussphase kam Rottenacker zu keinen Möglichkeiten mehr. Tim Grözinger sah jedoch noch Gelb-Rot (94.).