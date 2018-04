Fußball-Bezirksliga Kein gutes Wochenende

Von Maurice Glienke

Schon am Samstagmittag machte sich die SG Altheim auf den Weg zum Auswärtsspiel beim SV Sigmaringen. Zum Spiel auf deren Kunstrasen waren außer Trainer Joachim Oliveira und Team außerdem noch zahlreiche Fans mitgekommen. In dem kleinen Ortsteil von Allmendingen wird jedes einzelne Bezirksliga-Spiel in dieser Saison gefeiert. Auf dem Rückweg hätten alle im Reisebus aber gerne mehr zu feiern gehabt. Denn die Partie ging mit 0:3 verdient verloren.

Auf dem ungewohnten Kunstrasen fanden die Altheimer in der ersten Halbzeit überhaupt nicht in die Partie. Die gut stehende Defensive hatte dieses Mal so einige Probleme mit dem Gegner. Keinen Zugriff fanden die dezimierten Gäste, die vor Spielbeginn noch auf ihren Stammtorwart Robert Jovanovic verzichten mussten. Schon nach elf Minuten musste Ersatzmann Daniel Ezeilo den Ball das erste Mal aus dem Netz holen. Nach einem Steilpass traf Maximilian Felder zum 1:0. „Wir haben offensiv zu wenig Druck entwickelt, auch wenn es gegen Ende der Halbzeit besser wurde“, meinte SGA-Coach Joachim Oliveira.

Viele lange Bälle des SV

Aber schon kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Sigmaringen durch Kevin Reuter das 2:0 (51.). Über viele lange Bälle versuchte Sigmaringen auch weiterhin zum Erfolg zu kommen. Die wenigen Möglichkeiten der Altheimer blieben ungenutzt. Nach einer langen Verletzungspause in der Schlussphase, bei der ein Gästespieler mit dem Krankenwagen geholt werden musste, traf erneut Reuter zum 3:0 (90.+9). „Es war ein verdienter Sieg, weil meine Mannschaft nicht den besten Tag erwischt hatte“, erklärte Oliveira.

Der FV Schelklingen-Hausen musste eine bittere 1:2-Niederlage beim direkten Konkurrenten SV Ebenweiler einstecken. In einer umkämpften Partie, ergaben sich nur wenige Chancen für beide Teams. Eine der ersten Möglichkeiten nutzte Schelklingens Torjäger Boris Mack zum 1:0 (35.). In der zweiten Halbzeit merkte man den Teams an, was auf dem Spiel stand und sie versuchten es beide über den Kampf. In der Drangphase der Gastgeber fiel der Treffer zum 1:1-Ausgleich (Frederik Frei/70.).

In der Schlussphase versuchten die Gäste das Ergebnis zu halten. Immer wieder aber scheiterten das Team von Trainer Jens Kannemann an der Ebenweiler Defensive. Als es auf ein Remis hinauszulaufen schien, nahm Ebenweilers Mathias Schluck die Chance war und traf mit einem Freistoß zum 2:1-Sieg.

Die TSG Rottenacker konnte mit der Punkteteilung beim 1:1 im Heimspiel gegen den SV Uttenweiler zufrieden sein. „Wir können mit dem Punkt eher leben als Uttenweiler. Die Mannschaft hat sehr gut dagegen gehalten“, bilanzierte TSG-Pressewart Uwe Schneider. Rottenacker hatte alle Mühe gegen den Landesliga-Absteiger. Trotzdem traf Viktor Ruf zum 1:0 (32.) für die Gäste. In einer guten Phase nach der Halbzeit gelang Daniel Meier der 1:1-Ausgleich. Danach war Uttenweiler das bestimmende Team dieser Partie. In der Schlussphase bewahrte TSG-Torhüter Patrick Brunner sein Team mit einigen Paraden vor der Niederlage.