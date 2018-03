Fußball-Landesliga Kaum Impulse nach vorne

Roland Flad

„Wir haben nach vorne zu wenig bewerkstelligen können, Weiler ist sehr gut gestanden“, fasste Roland Schlecker, der Trainer der TSG Ehingen, die Begegnung beim FV RW Weiler zusammen. „Das war ein Pflichtsieg, mehr nicht“, sagte Rot-Weiß-Trainer Jürgen Kopfsguter. Die Allgäuer gewannen 3:0 (0:0) und unterstrichen damit ihre Ambitionen, ganz oben mitzumischen. Die TSG bleibt dagegen am Tabellenende.

„Wir haben uns sehr schwer getan und brauchten einen abgefälschten Freistoß, um in Führung zu gehen“, sagte Kopfsguter. Das lag aber auch daran, dass die Ehinger gut verteidigt haben. Bis zur Halbzeitpause besaß Weiler zwar Tormöglichkeiten, aber die TSG hielt das 0:0. „Die Teamleistung hat gepasst“, sagte TSG-Trainer Schlecker.

Es dauerte eine gute Stunde, erst zu diesem Zeitpunkt durfte Weilers Torjäger Matthias Stadelmann jubeln. Sein abgefälschter Freistoß war sein inzwischen 20. Saison-Treffer (66.); damit führt er die Liste der Torjäger in der Staffel IV an. „Das war ganz unglücklich für uns“, sagte TSG-Trainer Schlecker. Ehingen habe dann aufgemacht und dadurch habe Weiler mehr Räume gehabt. Gleichwohl verstanden es seine Mannen nicht, die Allgäuer in Bedrängnis zu bringen.

In der Nachspielzeit gelangen den Rot-Weißen noch zwei weitere Tore durch Dominic Snelinski und Samuel Riegger.

„Ehingen hat gut verteidigt, aber keine großen Torchancen gehabt“, sagte Kopfsguter. Er sieht seine Mannschaft im Soll. „Weiler steht zurecht da vorne“, sagte Schlecker, der mit einem 15-Mann-Kader ins Allgäu gefahren war.

Rot-Weiß Weiler schloss mit dem Sieg zu Tabellenführer Olympia Laupheim auf; beide verfügen nun über 41 Zähler. Laupheim kam am Sonntag beim FV Ravensburg II nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Der VfB Friedrichshafen verpasste dem Nachbarn aus Eschach eine deftige 8:0-Packung. Ausgefallen ist dagegen die Partie des Tabellendritten TSV Berg in Balingen.

Die Partie der TSG fand auf dem Kunstrasen in Weiler statt. Am kommenden Samstag, 24. März, gastiert der Tabellensechste SV Kehlen in Ehingen.