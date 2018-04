Fußball-Kreisliga A1 Kann Ringingen auch Öpfingen ärgern?

Patrick Huss

In einem Nachholspiel am Donnerstagabend siegte Schelklingen/Alb mit 1:0 gegen Griesingen. Beide Mannschaften hatten zwar Chancen, taten sich im Abschluss aber schwer. Zudem hielt Alb-Torhüter Andreas Gaus glänzend. Den einzigen Treffer markierte Andre Kley (78.). Der FC Schelklingen/Alb hat mit diesem Erfolg seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und ist bereits auf Platz fünf geklettert.

Das dritte Heimspiel innerhalb von sechs Tagen steht für den FC am Sonntag auf dem Programm. Die Elf von Wilfried Staiger erwartet den SV Dürmentingen. Beide Teams standen sich vor kurzer Zeit schon gegenüber – die Nachholpartie am 29. März gewann Alb auswärts mit 2:0. Diesen Erfolg möchte der FC auch auf heimischen Platz in Justingen wiederholen.

Kann der SV Ringingen nach dem überraschenden Remis gegen Spitzenreiter Riedlingen nun auch Öpfingen ärgern? Spielertrainer Markus Wilke nahm, anders als eine Woche zuvor, auf der Ersatzbank Platz und konnte so von außen dirigieren. Scheinbar zeigte dies Wirkung, die sonst torhungrigen Riedlinger Angreifer blieben blass. Einzig die eigene Chancenverwertung kann beim SVR derzeit bemängelt werden. 9:0 und 4:1 – die jüngsten Ergebnisse von Öpfingen mit 13 Toren sind verheißungsvoll und haben die SGÖ zurück auf Kurs Relegation gebracht. Die Gäste wollen ihre Torjäger Philipp Mall, Manuel Schaupp und Tobias Schüle wieder gut in Szene setzen und mit schnellen Kontern zum Erfolg kommen.

Eine längere Pause hatten Kirchen und Oberdischingen. Beide waren zuletzt am 25. März am Ball. Bei Kirchen kann man sich nach der Bekanntgabe des neuen Trainers – Christian Zittrell folgt 2018/19 auf Rudolf Soukup – wieder voll auf die sportlichen Ziele fokusieren. Ein Sieg wäre gleichzeitig der erste Dreier auf heimischen Boden im Jahr 2018. Einfach wird das nicht – die Gäste haben sicherlich etwas dagegen, denn man ist sehr gut aus der Winterpause gekommen (3:1, 1:0, 9:0) und möchte in der Erfolgsspur bleiben.

Munderkingen trifft auf Türkgücü Ehingen. Die jüngste 2:3-Niederlage sollte dem VfL etwas Mut machen, zeigte sie doch, dass man gegen eine Mannschaft aus dem oberen Drittel mithalten kann. Und die Zielsetzung von Manager Felix Schelkle, dass man zumindest die Heimspiele gewinnen möchte, kann am Sonntag in die Tat umgesetzt werden. Türkgücü war zuletzt jeweils nur in Halbzeit eins überlegen und möchte nun auch zwei Spielhälften lang überzeugen.