Fußball-Kreisliga Kampf um Spitze geht weiter

Ehingen / Von Maurice Glienke

B-Liga-Primus Donaurieden trifft aufs auswärtsstarke Niederhofen. In der zweiten Staffel empfängt Marchtal den Spitzenreiter.

Zum Start ins Fußball-Jahr 2018 geht es in der Kreisliga B1 im Duell zwischen dem FC Schmiechtal und dem TSV Rißtissen direkt um

einiges. Die beiden Verfolger der Teams an der Tabellenspitze wollen weiter dran bleiben. Deshalb hat diese Partie zu Beginn schon einen hohen Stellenwert. Für die Schmiechener ist diese Aufgabe auf eigenem Platz richtungsweisend. Der TSV Rißtissen ließ in den Testspielen aufhorchen und will seine gute Form aus der Winterpause auch mit in die Rückrunde nehmen.

Die TSG Ehingen II erwartet im Heimspiel gegen den SV Granheim den nächsten Tabellennachbarn. Seit sieben Spielen wartet die Ehinger Reserve auf einen Sieg. Der gelang auch gegen den KSC Ehingen am vergangenen Wochenende unter dem neuen Trainer Younis Mohsen nicht. Die Granheimer kamen zum Ende der Hinrunde besser in Form, erleben wie aber schon in den Jahren zuvor eine sehr wechselhafte Saison.

Als Tabellenletzter reist der BSV Ennahofen zum KSC Ehingen und muss dort mit einem schweren Spiel auf ungewohntem Kunstrasen rechnen. Der KSC dezimierte sich zuletzt selbst. Denn in der kommenden Partie müssen drei Akteure zuschauen. Sie handelten sich durch undiszipliniertes Verhalten in der Schlussphase Platzverweise ein.

Spitzenreiter SF Donaurieden hielt die Position ohne eigenes Zutun. Verfolger SG Ersingen patzte nämlich. Die Führung weiter ausbauen will die beste Offensive der Liga gegen den SV Niederhofen. Der zeigte sich jedoch in der Hinrunde sehr stark auf fremdem Platz und ist daher nicht zu unterschätzen.

Im Duell der zweiten Mannschaften erwartet der SSV Ehingen-Süd II den FV Schelklingen-Hausen II. Die beiden Teams aus dem Mittelfeld hatten in der Vorbereitung mit Personalproblemen zu kämpfen, wollen aber im ersten Pflichtspiel 2018 ihr Können auf dem Platz zeigen.

Für die SG Altheim II dürfte es ein schwieriges Unterfangen werden zu Gast beim Tabellenzweiten SG Ersingen. Mit den eigenen Zuschauern als Unterstützung will das Team von Neu-Spielertrainer Marco di Martino seine Position auf dem Relegationsrang weiterhin verteidigen.

Gogeißl kehrt zurück

Nach dem Bezirksliga-Derby in Rottenacker folgt das der Kreisliga B2: Die TSG-Reserve empfängt den SV Herbertshofen. Dabei kehrt SVH-Spielertrainer Dennis Gogeißl zum ersten Mal als Spieler auf den Platz der TSG zurück, auf dem er die Bezirksliga-Mannschaft lange Jahre als Kapitän anführte. Die TSG blickt auf eine gute Vorbereitung zurück. Auch in der Rückrunde sollen junge Spieler ans Team herangeführt und entwickelt werden.

Der FC Marchtal empfängt Tabellenführer SGM Daugendorf/Zwiefalten. Dass der Spitzenreiter aber auswärts eine schwere Nummer ist, bekamen schon einige Teams zu spüren. Keinen Punktverlust auf fremden Plätzen verbuchte die SGM und wird auch in Marchtal alles dafür tun, dass dies so bleibt. Auswärts lief es für den SSV Emerkingen bislang noch nicht so rund. Zum Ende der Hinrunde wurden einige Punkte liegen gelassen. Beim heimschwachen SV Unlingen sollen nun dringend Zähler her.

Völlig überraschend überwinterte die SG Dettingen II in ihrem ersten Jahr in dieser Liga auf Platz sieben. Ein Garant dafür ist die stabile Defensive. Gegner FV Neufra II dagegen holte erst fünf Punkte und ist weit von der SGD entfernt. Ein wichtiges Spiel hat der SV Unterstadion vor der Brust, wenn es am heimischen Stehenbach gegen den punktgleichen SV Uttenweiler II geht. Nach einer guten Vorbereitung will der SVU weiter Punkte sammeln, um beim Aufstieg mitreden zu können.

Weit den Erwartungen hinterher durch einen schwachen Saisonstart hinkt der SC Lauterach, der die SGM Altheim/Andelfingen II empfängt. Diesmal will das Team von Trainer Ernst Schöll den Start nicht vermasseln. Schlusslicht VfL Munderkingen II hat einen Gegner auf Augenhöhe zu Gast. Denn Eintracht Seekirch ist ein Team der Gegensätze. Während sie in Heimspielen 13 Zähler verbuchte, gelang ihr auswärts nur ein einziger.