Den Auftakt in die Saison haben sich die Ehinger Nachwuchsteams, mit Ausnahme der A-Junioren der TSG Ehingen, ganz anders vorgestellt. Vor allem die jüngeren Jahrgänge kamen böse unter die Räder. Den einzigen Sieg am ersten Spieltag feierte in der Landesstaffel Süd der älteste Jahrgang der TSG...