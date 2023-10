In der Landesstaffel Süd warten am Samstag (15.30 Uhr) die nächsten Kaliber auf die hiesigen A-Junioren-Mannschaften. Die TSG Ehingen bekommt mit dem VfB Friedrichshafen den neuen Tabellenführer vorgesetzt. TSG-Trainer Bernd Schrode und seine U19 brauchen sich nach dem guten Auftritt in Balingen ...