Schlussakt bei den Talenten in den Landesstaffeln: Am letzten Spieltag fallen vor allen in der Abstiegsfrage die wichtigen Entscheidungen. Davon betroffen sind die B-Junioren des SSV Ehingen-Süd, die am Sonntag (11 Uhr) die U16 der TSG Balingen II in der Pfarrei erwarten. „Wir brauchen unbedingt ...