Am Wochenende sind von den höherklassigen Nachwuchsteams lediglich die B-Junioren in den Fußball-Landesstaffeln im Einsatz. Doch das verspricht Spannung, denn hier steht das Nachbarschaftsduell zwischen dem SSV Ehingen-Süd und der TSG Ehingen an; die beiden U17-Teams treffen am Sonntag um 11 Uhr ...