Vor schwierigen Aufgaben stehen die Landesstaffel-Mannschaften der TSG Ehingen und des SSV Ehingen-Süd an diesem Wochenende. Im Fokus bei den A-Junioren steht die Partie des SSV Ehingen-Süd, der am Samstag (16 Uhr) den Primus TSV Berg in der Pfarrei zu Gast hat. SSV-Trainer Matthias Benz warnt vor...