Hohe Hürde wartet

mgl

Der FV Schelklingen-Hausen hat heute Abend (17.45 Uhr) in der Fußball-Bezirksliga eine schwere Aufgabe vor sich. Das Team von Trainer Jens Kannemann tritt beim SV Hohentengen an. Die heimstarke Mannschaft bereitete schon vielen Probleme auf ihrem kleinen Trainingsplatz. Für die Schelklinger wäre ein Sieg dringend notwendig. Denn nach nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz nur zwei Punkte. In Hohentengen ist die Offensive des FV gefragt, die bisher in der Rückrunde noch große Probleme hat.